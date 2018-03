Así va la pretemporada de las Grandes Ligas

ANGELINOS (SS) 10, ROCKIES 8



Mike Trout empalmó su primer triple y disparó su segundo jonrón por Los Ángeles. El venezolano Carlos González se fue de 3-1 con una anotada en su debut primaveral con Colorado. Además, el puertorriqueño Martín Maldonado conectó su segundo jonrón y el cubano Roberto Baldoquín añadió un cuadrangular de tres carreras en el noveno al tocarle su primer turno de la primavera.

REALES 14, DODGERS 8



Un sencillo de dos carreras de Lucas Duda propició un racimo de seis carreras de Kansas City en el primer inning ante Rich Hill, quien solo pudo sacar un out. El cubano Yasmani Grandal disparó su cuarto jonrón con Los Ángeles.

MEDIAS ROJAS 7, AZULEJOS 5



David Price finalmente debutó en la primavera con Boston, permitiendo un hit en cuatro innings en blanco. El puertorriqueño Christian Vázquez conectó su primer jonrón, un batazo de dos carreras, por los Medias Rojas. El dominicano Teoscar Hernández aportó dos hits y dos remolcadas por Toronto.



YANKEES 9, PIRATAS 5



El dominicano Gary Sánchez sacudió un jonrón de tres carreras y un doble que produjo dos más para Nueva York. El venezolano José Osuna despachó un jonrón de dos carreras contra Dellin Betances y el también venezolano Francisco Cervelli, ex receptor de los Yankees, disparó un cuadrangular de dos anotaciones ante Sonny Gray.



ORIOLES 1, CARDENALES 0



En su tercera apertura, el as de Baltimore Kevin Gausman cubrió cinco innings en blanco, permitiendo dos hits y un boleto. Además, Jonathan Schoop conectó su quinto jonrón.



ASTROS 12, NACIONALES 3



Dallas Keuchel cubrió cinco innings sin permitir carreras por Houston, tolerando cuatro hits y un boleto. El venezolano Marwin González disparó dos hits y produjo dos carreras.



MARLINS 7, METS 6



Matt Harvey abrió por Nueva York y lanzó cinco innings en los que toleró tres carreras, seis hits y un boleto. El dominicano Amed Rosario dio dos hits y remolcó dos carreras para Nueva York.



MELLIZOS 8, RAYS 1



El dominicano Erick Aybar conectó un triple de dos carreras para Minnesota.



BRAVOS 8, TIGRES 1



El prospecto venezolano Ronald Acuña Jr. remolcó una carrera al ser impactado por un boleto con las bases llenas y pegó un jonrón de dos carreras en su siguiente turno.



DIAMONDBACKS 3, CACHORROS 2



Jason Heyward conectó su primer jonrón con Chicago, un batazo de dos carreras ante Robbie Ray. El venezolano Ramón Flores y Christian Walker, prospectos de Arizona, dieron jonrones seguidos con un out en el noveno.



ROJOS 10, INDIOS 6



El puertorriqueño Francisco Lindor bateó su cuarto jonrón para Cleveland, uno para dos carreras.



RANGERS 6, CERVECEROS 5



El dominicano Nomar Mazara sacudió un jonrón solitario por Texas. Además, el prospecto venezolano Carlos Tocci se robó su sexta base y el cerrador puertorriqueño de los Rangers Alex Claudio lanzó un séptimo perfecto.

PORT CHARLOTTE, Florida – Chris Archer fue designado para abrir el juego inaugural de los Rays de Tampa Bay por cuarta temporada seguida.



Archer lanzará contra los Medias Rojas de Boston el 29 de marzo en el Tropicana Field, anunció el jueves el equipo. El derecho de 29 años tiene marca de 1-2 con 3.57 de efectividad en el día inaugural.



Archer empatará a James Shields con la mayor cantidad de aperturas en el juego inaugural para la franquicia. Shields lo hizo tres veces seguidas entre 2008-10 y otra en 2012.



"Siempre ha sido un objetivo que he tenido y, en una organización con tanta calidad de lanzador, es un honor representar a los Rays de Tampa en el primer juego de la temporada", dijo Archer.



Archer, dos veces seleccionado al Juego de Estrellas, viene de una temporada con marca de 10-12 y 4.07 de efectividad.



Blake Snell le seguirá en la serie de cuatro juegos ante Boston, seguido por lanzadores del bullpen y Nate Eovaldi. Jake Faría abrirá en el juego inaugural en casa de los Yankees de Nueva York, el 2 de abril.



El manager de los Yankees Kevin Cash ha adelantado que los Rays apelarán a una rotación de cuatro hombres al inicio de la campaña y dependerán del bullpen para cubrir juegos que hubieran sido para un quinto abridor.

(Con información de AP)