Absuelven a viuda de autor de masacre de 2016 en Orlando

La viuda del hombre que mató a 49 personas en un club nocturno gay de Orlando fue absuelta el viernes de los cargos de mentir al FBI y ayudar a su esposo a perpetrar el ataque.



Noor Salman, de 31 años, estalló en llanto al declarársela inocente de obstrucción de justicia y dar apoyo material a una organización terrorista, informó la radio WKMG. Salman era la esposa de Omar Mateen cuando atacó el club nocturno Pulse. La policía lo mató después de la masacre.



La fiscalía sostuvo que Salman y su esposo exploraron juntos posibles blancos, como el complejo comercial y de diversiones Disney World, y que ella sabía de sus compras de municiones para su fusil semiautomático AR-15 en preparación para un ataques yihadista. Sabía que tenía una obsesión enfermiza con los videos yihadistas y afinidad por el grupo Estado Islámico, y le dio “luz verde para cometer terrorismo”, dijeron los fiscales.



La defensa describió a Salman como una mujer fácil de manipular y de escasa inteligencia. Dijeron que Salman, nacida en California de padres palestinos, sufría abusos a manos de su esposo, que la engañaba con otras mujeres y le ocultaba buena parte de su vida.



El abogado Charles Swift dijo que Salman no podía saber que Mateen atacaría el club Pulse porque él mismo solo lo supo momentos antes de abrir fuego. Su verdadero blanco era el complejo Disney Springs, según los fiscales. “Lo que importa en este caso es que si él no sabía, ella no podía saberlo”, dijo Swift en su alegato final. Salman no declaró en su propia defensa.

The Associated Press