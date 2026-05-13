La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.
Episodios
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mayo 13, 2026
Barrio adentro
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mayo 12, 2026
Barrio adentro
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mayo 11, 2026
Amelia Calzadilla, activista y youtuber cubana
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mayo 07, 2026
Librado Linares, líder del Movimiento Cubano Reflexión
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mayo 06, 2026
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, opositor cubano
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mayo 05, 2026
Pastor Elier Muir, desde Morón, Cuba