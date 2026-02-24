Médicos cubanos saldrán de Honduras tras no renovarse convenio con el régimen

Getting your Trinity Audio player ready...

“La salida de los médicos cubanos es una decisión de política exterior”, dijo a un medio local en Honduras José Argueta, secretario de Comunicaciones del gobierno de Nasry Asfura, al referirse a la terminación del convenio médico con el régimen cubano, que correspondía renovarse la próxima semana.



Al ser cuestionado sobre los servicios que prestaban los galenos de la Isla en varias clínicas del país, el funcionario aseguró que “la Secretaría de Salud es la responsable por esos centros y la instrucción es que no se van a cerrar” y añadió que “médicos hondureños relevarán al personal extranjero”.



En febrero de 2024, el gobierno de Xiomara Castro firmó un convenio con la dictadura cubana para que 89 profesionales de la salud prestaran servicios en el país centroamericano, entre ellos cirujanos, ortopedas, internistas, pediatras, epidemiólogos y médicos de familias.



El acuerdo era renovable cada dos años y fue firmado en Tegucigalpa por Karla Paredes, ministra de Salud de Honduras, y el embajador cubano, Juan Roberto Loforte. Las autoridades hondureñas nunca divulgaron cuánto ganarían los médicos cubanos y cómo sería su forma de pago.



Desde el sur de la Florida, la investigadora María Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, celebró “que el nuevo gobierno de Honduras dé fin a su sociedad con la dictadura cubana en la explotación de los médicos cubanos”, afirmó a Martí Noticias.



“Era hora de sacar a un régimen criminal que usa las misiones ‘internacionalistas’ para expandir su modelo autocrático, lo que atenta contra los Derechos Humanos, la democracia y la seguridad regional”, destacó Werlau, con una vasta experiencia en el tema de las médicos cubanos.



A inicios de febrero trascendió que Guatemala dejaría de renovar un convenio de salud con Cuba que tenía vigencia hasta el 2027 y comprendía la contratación de unos 400 profesionales cubanos. El primer acuerdo entre ambos países data de 1998.



En los últimos meses varios países del Hemisferio anunciaron la terminación de los contratos con las brigadas médicas cubanas.

En abril de 2025, el gobierno del Paraguay informó que terminaría los vínculos establecidos en un memorando de salud que había firmado con Cuba a finales de 2024.



En junio de 2025, Las Bahamas canceló las contrataciones a través del régimen y propuso nuevos términos directamente a los trabajadores de la salud.

A finales de año, Antigua y Barbuda también anunció la cancelación del convenio de salud que tuvo durante 25 años con La Habana.



La Administración Trump ha incrementado las presiones diplomáticas en defensa de los miles de profesionales de la salud cubanos. En febrero de 2025, el Departamento de Estado anunció restricciones de visas a funcionarios cubanos y extranjeros vinculados a las misiones medicas cubanas.



En junio de 2025, las restricciones de visas fueron a funcionarios centroamericanos, acusados de estar involucrados en la contratación de médicos cubanos. Luego, se anunciaron revocaciones de visas a dirigentes brasileños, africanos y de Granada, por vínculos con las misiones médicas.



