Cuba Habla

En este espacio informativo de Radio Martí escuche de primera mano los temas que impactan el día a día de los cubanos dentro de la Isla. Voces del pueblo y reportes especiales convergen para ofrecerle una mirada clara, directa y actual sobre la realidad cubana.
Episodios
-
agosto 11, 2025
Aspiraciones de la juventud en Cuba
-
agosto 08, 2025
Deterioro de la arquitectura en Cuba
-
agosto 01, 2025
Crisis por cortes de electricidad
-
julio 30, 2025
Crisis por falta de recogida de basura
-
julio 28, 2025
Familias del 11j
-
julio 25, 2025
Consumo de drogas en Cuba